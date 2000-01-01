02.06 07:19 MIGnews.com

Ганц приказал армии готовится к аннексии

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Министр обороны Израиля Бени Ганц провел переговоры с советником президента США Джаредом Кушнером и послом США в Израиле Давидом Фридманом. В разговоре также участвовали специальный представитель США по международным переговорам Ави Беркович и посол Израиля в Вашингтоне Рон Дермер.Представитель Белого Дома сообщил, что переговоры были “дружественными” и “продуктивными”. Он добавил, что стороны сосредоточились на “конфиденциальных дипломатических проблемах”.Предполагается, что в центре дискуссии была “ближневосточная мирная инициатива”, в рамках которой премьер министр Израиля Биньямин Нетаниягу распространит израильский суверенитет на значительные части Иудеи и Самарии и Иорданской долины. Это может произойти уже в начале следующего месяца. Законопроект о суверенитете будет представлен Кнессету 1 июля.В понедельник, 1 июля, министр обороны Бени Ганц встретился с начальником Генштаба ЦАХАЛа генералом Авивом Кохави. На встрече обсуждалось распространение суверенитета на Иудею и Самарию.В заявлении офиса Ганца говорится о том, что он приказал военным подготовиться к возможным последствиям аннексии, и потребовал, чтобы командиры “ускорили процесс подготовки военных до осуществления политических шагов, касающихся палестинской арены”.Ганц приказал Кохави “изучить все возможные варианты развития и последствия и подготовиться к реализации “сделки века”.Министр обороны также назначил менеджера проекта, который будет отвечать за деятельность армии на палестинских территориях в период аннексии. Создана интегрированная команда по аннексии, которая будет разрабатывать оперативные рекомендации по действиям армии в Иудее и Самарии и Газе..Со своей стороны, Палестинская автономия угрожает эскалацией своей реакции на аннексию. Глава автономии Махмуд Аббас отменил все соглашения с Израилем и Соединенными Штатами и аннулировал соглашения о координации в сфере безопасности.Также в понедельник министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази встретился с посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младенвым. Двое обсудили различные региональные проблемы, включая мирный план Трампа.Ашкенази, как и Ганц служивший в качестве начальника Генштаба ЦАХАЛа, верит в то, что план представляет историческую возможность для Израиля. Младенов яростно сопротивляется осуществлению плана, и утверждает, что он положит конец “мирному процессу”. Младенов охарактеризовал встречу как “хорошую” , добавив, что “ООН продолжает поддерживать разрешение арабо-израильского конфликта по формуле два государства для двух народов”.