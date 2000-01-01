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Убийство палестинца в Иерусалиме: в скандал вмешалась ООН | Фото:02.06 21:43   MIGnews.com

Убийство палестинца в Иерусалиме: в скандал вмешалась ООН

Совет ООН по правам человека осудил убийство палестинца с ограниченными способностями Ияда Аль-Халака в Старом Городе.

Ведомство называет инцидент еще одним случаем "регулярного применения смертоносной силы израильскими силами безопасности против палестинцев в Газе и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим".

"Там, где смертоносная сила обычно оказывается в качестве первого, а не последнего средства, убийство таких людей, как Ияд, может произойти либо ошибочно, либо нет", – сказано в заявлении.

Совет обвинил Израиль в неспособности привлечь силовиков к ответственности за их действия и призвал к "полному, независимому, беспристрастному, компетентному и прозрачному расследованию причин гибели Аль-Халака".

"Ответственные должны быть привлечены к ответственности", – констатировали в ведомстве.


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