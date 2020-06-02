Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ливан мобилизовал войска из-за танков ЦАХАЛа | Фото:02.06 17:55   MIGnews.com

Ливан мобилизовал войска из-за танков ЦАХАЛа

Солдаты ливанской армии были мобилизованы после того, как "вражеские израильские пехотные войска с двумя танками" оказались по ту сторону забора безопасности.

Об этом сообщает официальное национальное информационное агентство Ливана.

Уточняется, что инцидент произошел на границе возле кибуца Мисгав-Ам.

В сети распространили видео, на котором засняли двоих военнослужащих, вооруженных ручным противотанковым гранатометом (РПГ).

Также с ними были голубые каски ООН, которые размахивали флагами UNIFIL.



В ряде других СМИ распространили слухи о пограничном инциденте.

Между тем пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию, отметив, что на границе ничего необычного не происходит.

Утром, во вторник, пастух-сириец, который незаконно проник в Израиль через северную границу, был возвращен в Ливан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:05
Израиль передал Ливану пастуха-нарушителя
17:44
Израиль готовится к последствиям аннексии
17:23
Возвращение РФ в G7: Канада против
17:02
Минздрав хочет закрыть средние и старшие классы
16:30
Благодаря России переговоры по Ливии возобновятся
15:58
Минздрав: вспышка COVID-19 грозит новыми ограничениями
15:45
Депутат Объединенного списка отправлен на карантин
15:31
Нетаниягу встретился с главами поселений: детали переговоров
15:20
Кто виновен в нападении "одинокого волка"?
15:10
Медь может замедлить распространение COVID-19
14:52
Почти линч: грабители-бедуины атаковали офицеров
14:34
Израиль: почти 10 тысяч школьников и учителей на карантине
14:07
"Забить полицейских-рабов Нетаниягу камнями до смерти"
13:52
В России открылись гостиницы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  