02.06 17:55 MIGnews.com
Ливан мобилизовал войска из-за танков ЦАХАЛа
Солдаты ливанской армии были мобилизованы после того, как "вражеские израильские пехотные войска с двумя танками" оказались по ту сторону забора безопасности.
Об этом сообщает официальное национальное информационное агентство Ливана.
Уточняется, что инцидент произошел на границе возле кибуца Мисгав-Ам.
В сети распространили видео, на котором засняли двоих военнослужащих, вооруженных ручным противотанковым гранатометом (РПГ).
Также с ними были голубые каски ООН, которые размахивали флагами UNIFIL.
В ряде других СМИ распространили слухи о пограничном инциденте.
Между тем пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать ситуацию, отметив, что на границе ничего необычного не происходит.
Утром, во вторник, пастух-сириец, который незаконно проник в Израиль через северную границу, был возвращен в Ливан
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