02.06 18:05 MIGnews.com

Израиль передал Ливану пастуха-нарушителя

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Во вторник, 2 июня, Израиль вернул Ливану пастуха, который был задержан за незаконное пересечение границы.По сообщениям израильских СМИ, его вывезли через КПП "Рош Ха Никра".Как выяснилось, незаконно проникший на территорию Израиля пастух является сирийцем. Ливанские СМИ утверждали, будто мужчина "заблудился и случайно попал на израильскую территорию". Между тем в ЦАХАЛе данную версию опровергли.Это произошло 17 мая в районе горы Дов. Пастух не реагировал на требования израильских военных развернуться со своим стадом и начал бежать. В результате инцидента он был ранен. Нарушителя госпитализировали в больницу "Рамбам".