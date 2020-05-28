02.06 20:11 MIGnews.com

Израиль обвинили в обучении полицейских США расизму

The Israeli military trains US police in racist and repressive policing tactics, which systematically targets Black and Brown bodies. The recent murders of George Floyd, Breonna Taylor, and Ahmaud Arbery are examples of racialized, systematized violence. https://t.co/DJ7T2qh6RL — US Campaign for Palestinian Rights (@USCPR_) May 28, 2020

Collective liberation demands that we stand w/the freedom struggles of all oppressed people. Consistent with our vision of freedom, justice, & equality for the Palestinian people in a world without racism, we stand in solidarity w/the visions of justice for Black communities. pic.twitter.com/OKKseSDSkO — US Campaign for Palestinian Rights (@USCPR_) May 29, 2020

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Пропалестинская организация обвинила ЦАХАЛ в обучении американских полицейских тактике, которая ведет к нарушению прав человека.Поводом для такого комментария послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе."Израильские военные обучают американскую полицию тактике расизма и репрессивной деятельности. Недавние убийства Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и Ахмада Арбери – примеры расового, систематизированного насилия", – объявила Американская кампания за права палестинцев (USCPR).Организация сослалась на статью Amnesty International от 2016 года, озаглавленную следующим образом: "С кем обучаются многие полицейские управления США? С нарушителем прав человека – Израилем".В материале израильская полиция обвиняется во "внесудебных казнях", а также повествуется об обучении представителей департаментов в Балтиморе, Флориде, Нью-Джерси, Пенсильвании и Калифорнии у военной и разведывательной служб еврейского государства."Государственные или частные средства, потраченные на подготовку нашей полиции в Израиле, должны касаться всех нас. Многие из задокументированных нарушений аналогичны нарушениям со стороны израильских военных, сотрудников служб безопасности и полиции", – сказано в статье.USCPR поддержала обвинения Amnesty, отметив, что смерть Флойда, Тейлора и Арбери "является результатом инвестиций в насильственную и расистскую полицейскую систему"."От США до "Палестины" мы присоединяемся к призывам Движения за жизнь чернокожих и бесчисленному количеству других, чтобы избавиться от этих деспотичных учреждений и инвестировать в нужды и безопасность общества. Мы будем поддерживать все угнетенные общины, пока свобода и справедливость не будут реализованы для всех", – сказали в организации.