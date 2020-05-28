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Израиль обвинили в обучении полицейских США расизму | Фото:02.06 20:11   MIGnews.com

Израиль обвинили в обучении полицейских США расизму

Пропалестинская организация обвинила ЦАХАЛ в обучении американских полицейских тактике, которая ведет к нарушению прав человека.

Поводом для такого комментария послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Израильские военные обучают американскую полицию тактике расизма и репрессивной деятельности. Недавние убийства Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и Ахмада Арбери – примеры расового, систематизированного насилия", – объявила Американская кампания за права палестинцев (USCPR).



Организация сослалась на статью Amnesty International от 2016 года, озаглавленную следующим образом: "С кем обучаются многие полицейские управления США? С нарушителем прав человека – Израилем".

В материале израильская полиция обвиняется во "внесудебных казнях", а также повествуется об обучении представителей департаментов в Балтиморе, Флориде, Нью-Джерси, Пенсильвании и Калифорнии у военной и разведывательной служб еврейского государства.

"Государственные или частные средства, потраченные на подготовку нашей полиции в Израиле, должны касаться всех нас. Многие из задокументированных нарушений аналогичны нарушениям со стороны израильских военных, сотрудников служб безопасности и полиции", – сказано в статье.

USCPR поддержала обвинения Amnesty, отметив, что смерть Флойда, Тейлора и Арбери "является результатом инвестиций в насильственную и расистскую полицейскую систему".

"От США до "Палестины" мы присоединяемся к призывам Движения за жизнь чернокожих и бесчисленному количеству других, чтобы избавиться от этих деспотичных учреждений и инвестировать в нужды и безопасность общества. Мы будем поддерживать все угнетенные общины, пока свобода и справедливость не будут реализованы для всех", – сказали в организации.



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