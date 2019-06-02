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День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе 02.06 12:36   MIGnews.com

День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе

Израильские власти, в связи с проведением “Дня Иерусалима” разрешили евреям посетить Храмовую Гору в Старом Городе Иерусалима.

После нескольких спокойных часов сотни арабов атаковали полицейских, охраняющих евреев на Храмовой Горе. Мусульманский Вакф призвал арабов “защитить Аль-Аксу”. Солдата МАГАВа и полицейских закидывают камнями и стульями.

Полиция оттеснила арабов, и те забаррикадировались в мечети Аль-Акса. Полиция прорвалась в забаррикадированный район и произвела несколько арестов.











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