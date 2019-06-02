День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе

#شاهد| المستوطنون ينشدون "نبني الهيكل" ويستفزون آلاف المرابطين في #المسجد_الأقصى بحماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/dqoTqFXi0V— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2019
مدججين بالسلاح مقابل شبان يتصدون لهم بالتكبير....قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين بـ #المسجد_الأقصى بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز .#الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/jAurmY4wgU— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2019
#شاهد.. المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/0RTS7Bd4Vk— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 2, 2019