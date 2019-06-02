День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе

02.06 12:36 MIGnews.com

#شاهد | المستوطنون ينشدون "نبني الهيكل" ويستفزون آلاف المرابطين في #المسجد_الأقصى بحماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/dqoTqFXi0V

مدججين بالسلاح مقابل شبان يتصدون لهم بالتكبير....قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين بـ #المسجد_الأقصى بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز . #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/jAurmY4wgU

#شاهد.. المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/0RTS7Bd4Vk