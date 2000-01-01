02.06 07:14 MIGnews.com

Кушнер очень близок к Саудам и станет представителем арабов

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Израильская газета Маарив, со ссылкой на собственные источники в еврейской общине Нью-Йорка сообщает о том, что зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, чрезвычайно сблизился с саудовской королевской верхушкой и в ближайшее время может “превратиться в представителя палестинцев”.Источник Маарив, в прошлом занимавший высокий пост в Белом Доме сообщил: “Судя по обожанию Кушнером Саудов, и по тому усилию, которое он вложил ради подписания с ними гигантской оружейной сделки, в случае, если он решит сыграть центральную и влиятельную роль в продвижении политического решения между Израилем и Палестинской автономии, я боюсь, что он будет больше представителем арабов, и тем, кто поддерживает Палестину, а не Израиль”.Ранее CNN сообщил, что ключевой фигурой, организовавшей сделку по продаже оружия Саудам, стал Джаред Кушнер. 36-летний магнат начал строить отношения с саудовской королевской семьей сразу после выборов, и был основным переговорщиком в ходе недавнего визита в Вашингтон саудовского вице-наследника и сына короля Салмана, принца Мухаммеда бин Салмана.1 мая Кушнер принял высокопоставленную саудовскую делегацию в Вашингтоне. С порога он сказал: “Давайте с этим закончим прямо сегодня”. После того, как были оговорены условия покупки военных кораблей, самолетов и высокоточных бомб, американцы предложили Саудам купить одну из наиболее продвинутых систем противоракетной обороны, только что развернутую в Корее - THAAD.Осознав, что арабских гостей отпугивает высокая стоимость системы, Кушнер, не выходя из комнаты, набрал номер Мэрилин Хьюсон - генерального директора производителя, концерна Lockheed Martin. Пока гости сидели и смотрели на Кушнера, разинув рты, он сумел добиться обещания от Хьюсон о снижении цены.Многие указывают на то, что Трамп лишь продолжает в отношении Саудовской Аравии политику начатую президентом Обамой - тот договорился продать Саудам оружия на 115 миллиардов долларов. То, что изменилось, и то, что очень нравится Саудам - теперь они напрямую имеют дело с членом семьи президента, что позволяет им неформально и быстро решать проблемы- как в случае с Lockheed Martin.