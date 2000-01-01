02.06 13:55 MIGnews.com

Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых

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8 подозреваемых были арестованы на территории Иудеи и Самарии в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня, в ходе совместной операции, проводимой силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа.Подозреваемые были переданы силам безопасности для проведения допроса.В ходе операции на территории Иудеи и Самарии в четверг вечером силы безопасности также изъяли оружие, включая пистолет, пулемет, детали и материалы для производства боеприпасов.Несколько подозреваемых были арестованы после изъятия оружия, согласно сообщениям.Детали уточняются.