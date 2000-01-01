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Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых | Фото: Thinkstock02.06 13:55   MIGnews.com

Совместная операция сил безопасности: 8 арестованых

8 подозреваемых были арестованы на территории Иудеи и Самарии в ночь с четверга, 1 июня, на пятницу, 2 июня, в ходе совместной операции, проводимой силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа.

Подозреваемые были переданы силам безопасности для проведения допроса.

В ходе операции на территории Иудеи и Самарии в четверг вечером силы безопасности также изъяли оружие, включая пистолет, пулемет, детали и материалы для производства боеприпасов.

Несколько подозреваемых были арестованы после изъятия оружия, согласно сообщениям.

Детали уточняются.
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