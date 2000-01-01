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Причина пожаров в Эшколь - запуск зажигательных шаров 02.05 08:11   MIGnews.com

Причина пожаров в Эшколь - запуск зажигательных шаров

Служба пожарной охраны, исследовав обстоятельства двух крупных пожаров в Эшколь пришла к выводу о том, что их причиной стал запуск зажигательных воздушных шаров из Газы.


По словам представителя пожарного и спасательного департамента Эли Коэна, пожар начался в поле между национальным парком Эшколь и кибуцем Урим, распространившись по лугам и в лесистой местности.

"Команды пожарных работают вместе, чтобы установить контроль над огнем и предотвратить его распространение", - говорит Коэн. В течение дня палестинцы запустили в южный Израиль из Газы десятки зажигательных приспособлений на воздушных шарах."


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