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Митт Ромни уверен в решении с двумя государствами | Фото:02.05 07:39   MIGnews.com

Митт Ромни уверен в решении с двумя государствами

Завершая свой визит в Израиль, высокопоставленный республиканец Митт Ромни заявил, что единственной альтернативой является решение о двух государствах.


Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

"Я бы сказал, что не знаю, в чем альтернатива, кроме решения с двумя государствами", - сказал Ромни во вторник на своей первой встрече с журналистами после возвращения из региона на прошлой неделе. "Никто нигде в регионе не высказал нам идею или предложение о чем-то ином, чем решение с двумя государствами".


Напомним, что сенатор от штата Юта также посетил Палестинскую Автономию и Иорданию. Вместе с ним находился сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи.

Далее Ромни описал лидеров, с которыми он и Мерфи встретились в палестинских районах и Иордании.

"Они описали, что произойдет, если бы не было решения о двух государствах, и это был бы Израиль - или одно государство - Израиль, где у вас есть 6,6 миллиона палестинцев и 6,6 миллиона евреев, а палестинцы имеют большие семьи, чем евреи, и поэтому со временем он станет преимущественно палестинским", - отметил он. "Казалось бы, это не то, что искали израильтяне, и что, по мнению палестинцев, вряд ли будет результатом, который удовлетворит израильское правительство".

По данным издания, Мерфи поддержал идею Ромни. Их единство в этом вопросе может предвещать напряженность в отношениях между администрацией Трампа и Конгрессом, если его долгожданное израильско-палестинское мирное предложение рассчитывает на решение двух государств.

Ранее в канцелярии Ромни заявили, что американский законодатель совершит поездку по Израилю и Иордании для проведения встреч с местными лидерами с целью укрепления двусторонних отношений, поскольку "для нас критично поддерживать и укреплять альянсы с нашими ключевыми партнерами в этом регионе".


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