Митт Ромни уверен в решении с двумя государствами

"Я бы сказал, что не знаю, в чем альтернатива, кроме решения с двумя государствами", - сказал Ромни во вторник на своей первой встрече с журналистами после возвращения из региона на прошлой неделе. "Никто нигде в регионе не высказал нам идею или предложение о чем-то ином, чем решение с двумя государствами".
In Jerusalem, met with @USAmbIsrael Friedman and officials at the @IsraelMFA to discuss security concerns in the region. Israel is our most important ally and friend in the Middle East. We stand with them in promoting regional stability and countering the threat posed by Iran. pic.twitter.com/88mAdLrbYS
Напомним, что сенатор от штата Юта также посетил Палестинскую Автономию и Иорданию. Вместе с ним находился сенатор США от штата Коннектикут Крис Мерфи.
Далее Ромни описал лидеров, с которыми он и Мерфи встретились в палестинских районах и Иордании.
"Они описали, что произойдет, если бы не было решения о двух государствах, и это был бы Израиль - или одно государство - Израиль, где у вас есть 6,6 миллиона палестинцев и 6,6 миллиона евреев, а палестинцы имеют большие семьи, чем евреи, и поэтому со временем он станет преимущественно палестинским", - отметил он. "Казалось бы, это не то, что искали израильтяне, и что, по мнению палестинцев, вряд ли будет результатом, который удовлетворит израильское правительство".
По данным издания, Мерфи поддержал идею Ромни. Их единство в этом вопросе может предвещать напряженность в отношениях между администрацией Трампа и Конгрессом, если его долгожданное израильско-палестинское мирное предложение рассчитывает на решение двух государств.
Ранее в канцелярии Ромни заявили, что американский законодатель совершит поездку по Израилю и Иордании для проведения встреч с местными лидерами с целью укрепления двусторонних отношений, поскольку "для нас критично поддерживать и укреплять альянсы с нашими ключевыми партнерами в этом регионе".