02.05 19:12 MIGnews.com

"Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире"

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Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла высказал открытые угрозы Израилю и предостерег его от войны."Нет никаких оснований говорить о слабых сторонах Израиля, например, об аммиаке в Хайфе. Одной ракетой мы можем нанести ему большой ущерб", - сказал Насралла."Израиль, который боится запутаться в Газе, даже несмотря на то, что Газа обнажена со всех сторон, не посмеет войти в южный Ливан, а израильские подразделения и бригады, которые осмелятся войти в южный Ливан, будут уничтожены в прямом эфире на весь мир ", добавил он.