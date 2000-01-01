Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире` | Фото:02.05 19:12   MIGnews.com

"Израильские бригады будут уничтожены в прямом эфире"

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла высказал открытые угрозы Израилю и предостерег его от войны.

"Нет никаких оснований говорить о слабых сторонах Израиля, например, об аммиаке в Хайфе. Одной ракетой мы можем нанести ему большой ущерб", - сказал Насралла.

"Израиль, который боится запутаться в Газе, даже несмотря на то, что Газа обнажена со всех сторон, не посмеет войти в южный Ливан, а израильские подразделения и бригады, которые осмелятся войти в южный Ливан, будут уничтожены в прямом эфире на весь мир ", добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:29
Германия признала мусульманский антисемитизм в стране
18:43
Умер бывший госконтролер Миха Линденштраус
18:34
Корейцы извинились перед еврейским народом после Освенцима
17:43
Вперед, к натуральному хозяйству
17:29
Дети тех, кто пережил Холокост могут унаследовать ПТСР
17:27
Опрос: среди американских евреев меньше всего исламофобов
17:03
Подкуп ради наркотиков: полиция разоблачила заключенных
16:09
"Синтетический эмбрион": новое открытие израильских ученых
16:02
Реакция НДИ на сообщение о "решении проблемы призыва"
15:40
Посол Израиля показал коллегам в ООН ужасы Освенцима
15:09
Оползень уничтожил почти 20 домов в столице Боливии
15:02
"Мы не умрем как рабы"
14:52
Найдено решение проблемы призыва
14:40
Названа дата слушания в деле о сертификации Boeing
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus