02.05 18:12 MIGnews.com

"Исламский джихад" ответит обстрелом крупных городов

This is Bahaa Abu-Ala’ta, the #Gaza Commander of the Palestinian Islamic Jihad. Last night, his operatives fired a rocket at #Israel to bring about an escalation. Thankfully, the rocket landed in the sea.



The IDF remains ready and committed to defend Israel against such terror. pic.twitter.com/rLD27pK8CG — Israel Defense Forces (@IDF) 30 апреля 2019 г.

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Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зиад ан-Нахале предупредил, что, если Израиль нанесет вред или убьет членов вооруженных палестинских группировок, "Исламский джихад" ответит силой и нацелится на крупные израильские города. Нахале сделал этот комментарии после того, как ЦАХАЛ обвинил боевиков террористической группы в запуске ракеты, которая приземлилась у израильского побережья в понедельник вечером.На вопрос арабского новостного сайта Dar al-Hayat о том, опасается ли "Исламский джихад", что Израиль совершит покушения их членов, Нахале заявил: "Если вы ссылаетесь на угрозы в последние дни, связанные с ракетными запусками, я четко заявляю, что мы будем реагировать силой и нападать на крупные города, если какой-либо вред будет нанесен членам сопротивления или они будут преднамеренно убиты, независимо от их организационной роли."Во вторник ЦАХАЛ заявил, что группировка "преднамеренно выпустила" ракету из северной части Газы, чтобы сорвать продолжающиеся усилия по поддержанию прекращения огня между Израилем, ХАМАСом и другими террористическими группами. ЦАХАЛ обвинил конкретных боевиков под командованием Бахаа Абу аль-Ата, высокопоставленного должностного лица, ответственного за военные действия группы в северной части Газы.ЦАХАЛ опубликовал фото с аль-Атой в Twitter.Однако официальный представитель "Исламского джихада" Валид аль-Катати позднее стал отрицать, что террористическая группа стояла за ракетным обстрелом. "Бригады Аль-Кудс, военное крыло движения "Исламский джихад", не объявили, что они выпустили ракету по направлению к оккупации", - сказал он. "Это обвинение является выдумкой, которую оккупация хочет использовать для достижения конкретных целей, наиболее важной из которых является подстрекательство."Нахале также сказал, что в случае нанесения ущерба членам террористических групп "Исламский джихад" ответит силой и нацелится на крупные израильские города "независимо от того, было ли достигнуто или будет достигнуто понимание".