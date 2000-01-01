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Палестинцам запретили въезд на церемонию в День поминовения | Фото:02.05 12:37   MIGnews.com

Палестинцам запретили въезд на церемонию в День поминовения

Министерство обороны отказалось разрешить палестинцам въезжать в Израиль на ежегодную совместную израильско-палестинскую панихиду, которую планируется провести на следующей неделе в День поминовения павших солдат, сообщили организаторы в среду. Об этом пишет The Times of Israel.

Совместная церемония проводится с 2006 года, организуется "Борцами за мир" и "Родительским кругом", объединяющим семьи погибших с обеих сторон конфликта, и является альтернативой стандартным мероприятиям, которые проводятся в День поминовения в Израиле.

По словам организаторов, они подали запрос на разрешение 181 лицу принять участие в мероприятии.

Но оборонное ведомство отклонило запрос, объяснив свое решение тем, что Иудея и Самария будет закрыта в День поминовения павших солдат.

Организаторы заявили, что планируют подать апелляцию в Верховный суд.

В прошлом году тогдашний министр обороны Авигдор Либерман также пытался помешать 90 палестинцам посетить церемонию. Либерман сказал, что эта церемония является "демонстрацией безвкусицы и бесчувственности и наносит ущерб семьям погибших". Верховный суд тогда отменил его решение как "необоснованное" и "несбалансированное".


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