9 апреля проголосовало менее половины израильских арабов

Новое исследование оценивает явку арабских избирателей еще ниже, чем предыдущие оценки, по которым уровень участия в выборах арабских избирателей был значительно ниже, чем раньше.
По оценке ИИД, 9 апреля явка арабов составила 49,2%. Для сравнения, около 63,5% арабских израильтян проголосовали на национальных выборах в марте 2015 года.
Данные ИИД показывают, что явка в арабском секторе в 2019 году была самой низкой за последние 20 лет. Некоторые аналитики говорят, что явка была самой низкой в истории Израиля.
Стоит отметить, что расчеты ИИД оказались ниже, чем у Юсефа Макладе, арабо-израильского статистика, который ранее заявлял, что на выборах в апреле проголосовали 52% арабских израильтян. В 2015 году оценка Макладе была ближе к оценке ИИД, составив 63,7%.