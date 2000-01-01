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9 апреля проголосовало менее половины израильских арабов | Фото:02.05 11:19   MIGnews.com

9 апреля проголосовало менее половины израильских арабов

Согласно новому отчету Израильского института демократии, на апрельских выборах в Израиле проголосовало менее половины арабских израильтян, включая друзов.

Об этом в четверг, 2 мая сообщает The Times of Israel.

Новое исследование оценивает явку арабских избирателей еще ниже, чем предыдущие оценки, по которым уровень участия в выборах арабских избирателей был значительно ниже, чем раньше.

По оценке ИИД, 9 апреля явка арабов составила 49,2%. Для сравнения, около 63,5% арабских израильтян проголосовали на национальных выборах в марте 2015 года.

Данные ИИД показывают, что явка в арабском секторе в 2019 году была самой низкой за последние 20 лет. Некоторые аналитики говорят, что явка была самой низкой в истории Израиля.

Стоит отметить, что расчеты ИИД оказались ниже, чем у Юсефа Макладе, арабо-израильского статистика, который ранее заявлял, что на выборах в апреле проголосовали 52% арабских израильтян. В 2015 году оценка Макладе была ближе к оценке ИИД, составив 63,7%.


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