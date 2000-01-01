Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас достиг нового уровня низости. Такими словами посол США в Израиле Дэвид Фридман прокомментировал антисемитскую речь палестинского лидера в Рамалле.
На своей странице в Twitter американский дипломат раскритиковал Аббаса за его выступление.
"Абу Мазен достиг нового уровня низости, когда объяснил массовые убийства евреев, совершаемые на протяжении многих лет "их деятельностью в финансовых и банковских сферах". Тем, кто считает, что Израиль является причиной отсутствия мира, следует подумать еще раз", - говорится в сообщении Фридмана.
Ранее палестинский лидер заявил, что причиной Холокоста был не антисемитизм, а "социальная роль евреев", которые занимались банковскими, кредитными и финансовыми операциями.
Выступая в Рамалле, палестинский лидер назвал ложными факты о давней связи евреев с Израилем, добавив, что европейские евреи, в частности, вообще не имеют какого-либо отношения к Израил