Япония не намерена перемещать свою посольство в Иерусалим
Власти Японии намерены содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер – министр страны Синдзо Абэ во время переговоров с председателем ПА Махмудом Аббасом.
"Япония поддерживает принцип решения [конфликта] по формуле двух государств и намерена играть активную роль с целью установления мира на Ближнем Востоке", — цитирует NHK слова главы японского правительства.
Также он пообещал Абу Мазену не перемещать посольство Японии в Иерусалим. При этом Абэ подчеркнул, что статус Иерусалима должен быть определен в ходе переговоров.