02.05 07:59 MIGnews.com

Япония не намерена перемещать свою посольство в Иерусалим

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Власти Японии намерены содействовать урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер – министр страны Синдзо Абэ во время переговоров с председателем ПА Махмудом Аббасом."Япония поддерживает принцип решения [конфликта] по формуле двух государств и намерена играть активную роль с целью установления мира на Ближнем Востоке", — цитирует NHK слова главы японского правительства.Также он пообещал Абу Мазену не перемещать посольство Японии в Иерусалим. При этом Абэ подчеркнул, что статус Иерусалима должен быть определен в ходе переговоров.