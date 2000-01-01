02.05 15:56 MIGnews.com

Палестинцы отменяют свое признание Израиля

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Главный орган власти Организации освобождения Палестины собирается заморозить свое признание Израиля, введя обязательное условие для этого – израильское признание Государства Палестины.Якобы приближенные к председателю ПА Махмуду Аббасу источники рассказали арабоязычной газете "Аль-Хаят" о том, что Палестинский национальный совет примет резолюцию в ходе своего открывшегося в Рамалле съезда.Кроме того, предположительно будут заморожены и остальные соглашения с Израилем, а также разрешено подавать на израильских чиновников и организации жалобы на военные преступления.Официальное объявление на этот счет Абу Мазен сделает во время выступления вечером в четверг.Стоит отметить, что Палестинский национальный совет является законодательным отростком ООП и официальным представителем палестинцев во всем мире. Таким образом под его юрисдикцию попадают как Иудея и Самария, так и сектор Газа. Как правило, все принятые ею решения, принимаются и ПА.Помимо того, ПНС собирается также заморозить все денежные перечисления сектору Газа, поскольку во время захвата власти в анклаве в 2007 году ХАМАС присвоил себе все средства и собственность ФАТХа.