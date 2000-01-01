02.05 14:04 MIGnews.com

Палестинец просил ЦАХАЛ подстрелить его ради компенсации

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинец, участвовавший в массовых беспорядках на границе с Газой, просил солдат ЦАХАЛа подстрелить его, чтобы получить компенсацию от ХАМАСа. Речь идет о выплате в размере 500 долларов и ежемесячном пособии.Молодому арабу Мустафе Бену было предъявлено обвинение в несанкционированном проникновении на территорию, объявленную закрытой военной зоной в окружном суде Беэр-Шевы. Демонстрант был задержан в апреле за участие в беспорядках на границе Израиля.Также прокуратура предъявила ему обвинения в членстве в террористической организации, незаконном ношении оружия и соучастии в преступлении, сообщает Ynet во вторник, 2 мая.В 2007 году он попросил своего дядю, активисту ХАМАСа, помочь ему вступить в ряды террористов. В обвинении указано, что Бена является активистом террористической организации ХАМАС.Араб также входил в отряд, занимавшийся прокладкой диверсионных туннелей, а также был членом медицинской бригады, которая оказывала медицинскую помощь раненным в процессе рытья туннелей.