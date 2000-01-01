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Халед Машаль: Переговоры с оккупацией исключены 02.05 08:29   MIGnews.com

Халед Машаль: Переговоры с оккупацией исключены

Несмотря на все организационные перипетии ХАМАС все же представил свою обновленную политическую программу, с которой надеется вырваться из международной изоляции, благодаря смягченному, но все столь же антиизраильскому тексту.

Выступая на пресс-конференции в Дохе 1 мая, лидер политического крыла группировки Халед Машаль сказал, что новый манифест основан на двух центральных идеях – борьбе и изменяющихся обстоятельствах, не нанося при этом ущерб основным принципам и национальным правам палестинского народа.

"Мы стремимся не к войнам, а к освобождению и уходу от оккупации и поселений", - сказал он.

В представленном им документе принимается идея создания Палестинского государства на территориях, перешедших Израилю по результатам Шестидневной войны, но в то же время подчеркивается отказ признавать Государство Израиль.

В нем также говорится, что ХАМАС борется не с евреями, а с "оккупацией", то есть Израилем. Поэтому Машаль подчеркнул: "Переговоры с оккупацией не были включены в наши основные принципы, и наша нынешняя политика исключает прямые переговоры, ввиду отсутствия баланса, что отвечает интересам оккупации".

В то же время, как и прогнозировалось, ХАМАС попытался дистанцироваться от своего египетского "родителя" – группировки "Братья-мусульмане".

"ХАМАС является частью школы "Братьев-мусульман", но это независимая, существующая сама по себе палестинская организация. Ее источником власти являются ее не институты руководства, она никому не подчиняется", - сказал глава палестинской группировки.

Аналитики считают, что, пытаясь отмежеваться от "Братьев-мусульман", ХАМАС старается улучшить свое положение в арабских странах, главным образом Египте, который внес "Братьев-мусульман" в список террористических организаций.
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