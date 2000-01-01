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02.05 17:57   MIGnews.com

В Иерусалиме сорвана попытка теракта: никто не пострадал

Палестинский террорист попытался совершить ножевое нападение во вторник днем, 2 мая, возле контрольно-пропускного пункта "Хизма" в Иерусалиме, целью которого были израильские сотрудники служб безопасности, развернутые в этом районе.

Силы безопасности сорвали террористическое нападение и нейтрализовали нападавшего на месте происшествия.

На данный момент о пострадавших и нанесенном ущербе не сообщалось.

По данным полиции, контрольно-пропускной пункт "Хизма" был временно закрыт сразу после нападения, а силы безопасности прочесывают этот район.

Детали происшествия уточняются.
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