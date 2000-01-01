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`Хизбалла` на грани банкротства. Но не Насралла 02.05 14:26   MIGnews.com

"Хизбалла" на грани банкротства. Но не Насралла

Несмотря на то, что война в Сирии и санкции практически разорили ливанскую террористическую группировку "Хизбаллу", руководство боевиков буквально купается в богатстве. Согласно данным германского издания Die Welt, из-за обнищания "Хизбалла" все чаще вынуждена обращаться к финансовым махинациям – отмыванию денег, международной наркоторговле и подделкам.

Несмотря на то, что по оценкам израильских спецслужб покровитель "Хизбаллы" Иран ежегодно перечисляет ей миллиард долларов, этого хватает приблизительно на 70% нужд группировки. В связи с этим члены организации буквально шантажируют ливанцев, выехавших в Африку, Южную Америку, Европу и США, что привело к недовольству в рядах "Хизбаллы" и ее сторонников, поскольку многие из них продавали собственное имущество, чтобы оплатить операции группировки.

Die Welt пишет, что на юге и востоке Ливана боевики взяли на себя функцию таможни – теперь они, а не государство взымает плату за товары на границе с Сирией. Несмотря на это, чтобы окончательно не лишиться поддержки, группировка продолжает выплачивать пособия семьям погибших и раненных боевиков.

Добавляют головной боли и ливанские банки, которые отказываются иметь дело с исламистами из-за страха перед санкциями.

Но руководство организации, казалось бы, никаких проблем не замечает. Так, сын генсека "Хизбаллы" Хассана Насраллы открыл в Бейруте сеть кофеен. По данным немецкой газеты, естественно, на деньги организации.

Да и сам шейх, мягко говоря, не перебивается с хлеба на воду. Die Welt оценивает его состояние в 250 млн. долларов.
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