02.05 13:32 MIGnews.com

Экс-министр Иордании не видит проблемы в переезде посольства

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Арабам нет никакой необходимости пытаться помешать переезду американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Такое мнение экс-министр культуры Иордании Тарик аль-Масарва выразил в авторской статье для государственной газеты "Аль-Рай"."Американцы могут перенести свое посольство в новый Иерусалим, не вызвав при этом серьезной агрессии среди арабов по той простой причине, что палестинцы и арабы требуют вернуть им Старый город, утраченный в войне 1967 года (известной как Шестидневная война), в качестве столицы своего государства. Я не слышал, чтобы кто-либо требовал вернуть часть Иерусалима в 1948 году – ни ХАМАС, ни ООП, ни кто-либо еще", - пишет иорданский политик."Сегодня многое изменилось, как говорится, много воды утекло. Пора взглянуть на горькую правду. Кто-нибудь задумывался о том, что сирийской катастрофе пошел уже седьмой год? Что Ираку придется влезать в долги, чтобы платить зарплату своим госслужащим? Что в Йемене бушует арабская война и что Ливия вернется к тому государству, которым она была до того, как царь Идрис объединил свои три провинции?" – задается вопросом Аль-Масарва.Он также прокомментировал предстоящий визит председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Вашингтон, который должен состояться 3 мая. Он уверен, что встреча будет содержательной, а Дональд Трамп сможет разыграть карту "столицы Иерусалима", не причиняя неудобств ни для своей внешней политики, ни для союзников США.Данные заявления являются особенно актуальными на фоне запланированного на сегодня голосования в ЮНЕСКО, где написали очередную резолюцию, обвиняющую Израиль в нарушении международного права в Иерусалиме. Стоит отметить, что Иордания не входит в число стран-авторов документа, который написали представители Алжира, Египта, Ливана, Марокко, Омана, Катара и Судана.