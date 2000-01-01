02.05 12:57 MIGnews.com

Джип ЦАХАЛа атакован самодельной бомбой возле Калькильи

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Арабские террористы кинули в джип с израильскими военными самодельную бомбу. Инцидент произошел на рассвете во вторник, 2 мая, около разделительного барьера в районе города Калькилья.После этого по джипу был открыт огонь.Отмечается, что солдаты ЦАХАЛа открыли по террористам огонь в ответ, но те успели сбежать, скрывшись на территории Калькильи.О пострадавших среди израильтян не сообщается.