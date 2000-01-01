02.05 11:16 MIGnews.com

Иран стал давать "Бригадам Аль-Кассам" еще больше денег

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Иран увеличил финансовую помощь военизированному крылу ХАМАСа, "Бригадам Изз ад-Дин аль-Кассам", и в целом значительно улучшил отношения с палестинской террористической группировкой, сообщает радиостанция Коль Исраэль со ссылкой на арабскую газету "Аль-Хайят".Источники в ПА рассказали публикуемому в Лондоне изданию, что важную роль в сближении двух сторон сыграл новый лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар.Напомним, что кризис в отношениях Ирана с ХАМАСом наступил около пяти лет назад, когда палестинские боевики отказались организованно участвовать в сирийской гражданской войне на стороне президента Башара Асада.Впрочем, несмотря на это, Иран продолжил перечислять деньги "Бригаде Аль-Кассам" даже после того, как урезал финансирование самого ХАМАСа.