Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Иран стал давать `Бригадам Аль-Кассам` еще больше денег 02.05 11:16   MIGnews.com

Иран стал давать "Бригадам Аль-Кассам" еще больше денег

Иран увеличил финансовую помощь военизированному крылу ХАМАСа, "Бригадам Изз ад-Дин аль-Кассам", и в целом значительно улучшил отношения с палестинской террористической группировкой, сообщает радиостанция Коль Исраэль со ссылкой на арабскую газету "Аль-Хайят".

Источники в ПА рассказали публикуемому в Лондоне изданию, что важную роль в сближении двух сторон сыграл новый лидер ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синвар.

Напомним, что кризис в отношениях Ирана с ХАМАСом наступил около пяти лет назад, когда палестинские боевики отказались организованно участвовать в сирийской гражданской войне на стороне президента Башара Асада.

Впрочем, несмотря на это, Иран продолжил перечислять деньги "Бригаде Аль-Кассам" даже после того, как урезал финансирование самого ХАМАСа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:47
КНДР: США "гонят Корейский полуостров к ядерной войне"
11:40
ЦАХАЛ делает все возможное для возвращения солдат
10:36
В Швеции прошел "первомайский" марш неонацистов
09:33
Макрон назвал франки валютой из "Монополии"
09:01
Триумф нашего народа. Премьер поздравил с Днем Независимости  
08:57
Президент Венесуэлы созывает учредительное собрание
08:30
В сети появилось фото британской принцессы Шарлотты
08:29
Халед Машаль: Переговоры с оккупацией исключены
07:57
Иорданское ТВ вспомнило о Протоколах сионистских мудрецов
07:30
Скончался классик детской литературы Анатолий Алексин
06:51
Актер Вэл Килмер подтвердил слухи о борьбе с раком горла
05:56
В Индонезии умер почти 150-летний мужчина
04:26
Высокий уровень тестостерона делает мужчин глупее
03:23
Ученые открыли вид комаров, которые не пьют кровь
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus