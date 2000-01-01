02.04 09:22 MIGnews.com

Либерман: расследования гибели 16 арабов не будет

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отклонил призывы к расследованию убийства 16 палестинцев в время демонстраций. По его словам, Израиль не будет сотрудничать с международным сообществом в рамках его потенциального расследования в отношении действий ЦАХАЛа на границе с Газой.Кроме того, израильские власти не намерены проводить свое собственное расследование по этому вопросу, добавил Либерман.Он приветствовал действия ЦАХАЛа, который были применены для предотвращения попыток незаконного проникновения тысяч палестинских арабов на территорию Израиля."Солдаты сделали то, что должны были сделать. Палестинцы не добрались до забора. Они не навредили национальной инфраструктуре", - заявил Либерман.При этом он подчеркнул, что Израиль предупреждал палестинцев о том, что демонстранты будут подвержены опасности, если они попытаются приблизиться к пограничному забору.Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини призвали сообщество к проведению независимого расследования инцидента с участием солдат ЦАХАЛа, в результате которого были убиты 16 арабов."Использование боевых боеприпасов должно, в частности, стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть пропорциональным", - заявила Могерини в минувшие выходные.Либерман заключил, что Организация Объединенных Наций лучше бы занималась расследованием гибели 500 000 человек в Сирии.В пятницу, 31 марта, около 30 тысяч палестинцев приняли участие в массовых беспорядках на границе с Газой. В результате столкновений с силами ЦАХАЛа погибли 16 арабов.