02.04 08:30 MIGnews.com

Франция обеспокоена инцидентами в Газе

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Власти Франции обеспокоены "в связи с инцидентами в Газе". Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел в воскресенье, 1 апреля.Комментируя пятничный марш ХАМАСа, он отметил: "Крайне важно, чтобы израильтяне и палестинцы положили конец гуманитарному кризису в Газе, что включает прекращение блокады вместе с гарантиями безопасности Государства Израиль".Напомним, 31 марта тысячи палестинцев приняли участие в "марше миллионов". По данным ЦАХАЛа, в манифестации приняли участие от 20 до 25 тысяч человек.Палестинские источники сообщили о 30 тысячах.В результате беспорядков погибли 16 арабов и 1,5 тысячи получили ранения.