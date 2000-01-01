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Франция обеспокоена инцидентами в Газе 02.04 08:30   MIGnews.com

Франция обеспокоена инцидентами в Газе

Власти Франции обеспокоены "в связи с инцидентами в Газе". Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел в воскресенье, 1 апреля.

Комментируя пятничный марш ХАМАСа, он отметил: "Крайне важно, чтобы израильтяне и палестинцы положили конец гуманитарному кризису в Газе, что включает прекращение блокады вместе с гарантиями безопасности Государства Израиль".

Напомним, 31 марта тысячи палестинцев приняли участие в "марше миллионов". По данным ЦАХАЛа, в манифестации приняли участие от 20 до 25 тысяч человек.

Палестинские источники сообщили о 30 тысячах.

В результате беспорядков погибли 16 арабов и 1,5 тысячи получили ранения.
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