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ЦАХАЛ арестовал безоружных инфильтрантов из Газы | Фото: Israel Defense Forces/Flickr02.04 16:38   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал безоружных инфильтрантов из Газы

ЦАХАЛ арестовал двух палестинцев, которые днем 2 апреля пробрались на израильскую территорию из сектора Газа.

Как сообщают в Армии обороны Израиля, инфильтранты были задержаны вскоре после того, как пересекли забор безопасности и оказались на юге Израиля, неподалеку от регионального совета Эшколь.

В ЦАХАЛе отмечают, что палестинцы не были вооружены.

После ареста нарушителей передали сотрудникам ШАБАКа для дальнейшего допроса.

Ранее израильская пресса сообщила о трех нарушителях границы, однако военные утверждают, что им известно лишь о двух.
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