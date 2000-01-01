02.04 16:38 MIGnews.com
ЦАХАЛ арестовал безоружных инфильтрантов из Газы
ЦАХАЛ арестовал двух палестинцев, которые днем 2 апреля пробрались на израильскую территорию из сектора Газа.
Как сообщают в Армии обороны Израиля, инфильтранты были задержаны вскоре после того, как пересекли забор безопасности и оказались на юге Израиля, неподалеку от регионального совета Эшколь.
В ЦАХАЛе отмечают, что палестинцы не были вооружены.
После ареста нарушителей передали сотрудникам ШАБАКа для дальнейшего допроса.
Ранее израильская пресса сообщила о трех нарушителях границы, однако военные утверждают, что им известно лишь о двух.
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