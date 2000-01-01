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ХАМАС грозит Израилю `божьей карой` за убийство командира 02.04 06:31   MIGnews.com

ХАМАС грозит Израилю "божьей карой" за убийство командира

Как заказчиков, так и убийц одного из командиров группировки ХАМАС Мазена Факха неизбежно будет ждать "божья кара". Такими угрозами в субботу, 1 апреля, разразился Исмаил Ханийе.

"Мы не страшимся заказных убийств. Этим головорезам и их кукловодам не избежать божьей кары, народной кары и кары движения Сопротивления", - цитирует его 2-й канал ИТВ.

Напомним, что ответственность за убийство Факхи ХАМАС возложил целиком на Израиль, тогда как военное и политическое командование Еврейского государства произошедшее никак не комментирует. Архитеррорист был убит несколькими выстрелами в голову из оружия с глушителем у своего дома в юго-западном районе Газы, Тель эль-Хава, 24 марта.

Исмаил Ханийе также пообещал поймать всех причастных к операции по устранению и "отсечь каждую руку, которая навредила мученику Мазену"

В то же время в "министерстве внутренних дел" сектора Газа тоже издали несколько громких заявлений. В частности пресс-секретарь ведомства Ияд аль-Бозум пригрозил жесткими мерами, которые будут предприняты в течение "следующих нескольких часов или дней", против агентов и коллаборационистов Израиля в палестинском анклаве.

Отметим, что через два дня после убийства Факхи ХАМАС закрыл КПП "Эрез", начав поиски убийц террориста, веруя, что они все еще в секторе Газа.
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