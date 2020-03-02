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Ханийе встретился с Лавровым: о чем говорили | Фото:02.03 19:53   MIGnews.com

Ханийе встретился с Лавровым: о чем говорили

В понедельник, 2 марта, в Москве прошли переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и лидером политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей.

Об этом сообщает "Палестинский информационный центр".

Ханийе во время встречи вручил Лаврову инсталляцию с изображением мечетей Аль-Акса и Масджид Куббат ас-Сахра. Стороны обсудили "сделку века" США, проект соглашения о внутрипалестинском примирении и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом.

По данным ПИЦ, Лавров заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа нарушает международное право и противоречит международному консенсусу. Он обвинил американские власти в попытке навязать свое видение ситуации в ближневосточном регионе.



"В ходе встречи были предметно обсуждены пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе "Организации освобождения Палестины". Рассмотрены также различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе", – сообщила пресс-служба МИД РФ.

Также в министерстве состоялись развернутые консультации с специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Лаврова Михаилом Богдановым.


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