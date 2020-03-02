02.03 19:53 MIGnews.com

Ханийе встретился с Лавровым: о чем говорили

#صور | إسماعيل هنية وأعضاء من المكتب السياسي لحماس يجتمعون مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو لبحث "صفقة القرن" والمصالحة والعلاقات الثنائية. pic.twitter.com/fBaIqLvq1y — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) March 2, 2020

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В понедельник, 2 марта, в Москве прошли переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и лидером политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей.Об этом сообщает "Палестинский информационный центр".Ханийе во время встречи вручил Лаврову инсталляцию с изображением мечетей Аль-Акса и Масджид Куббат ас-Сахра. Стороны обсудили "сделку века" США, проект соглашения о внутрипалестинском примирении и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом.По данным ПИЦ, Лавров заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа нарушает международное право и противоречит международному консенсусу. Он обвинил американские власти в попытке навязать свое видение ситуации в ближневосточном регионе."В ходе встречи были предметно обсуждены пути восстановления палестинского национального единства на политической платформе "Организации освобождения Палестины". Рассмотрены также различные аспекты складывающейся ситуации вокруг сектора Газа, в том числе в контексте усилий по достижению прочного и комплексного ближневосточного урегулирования на международно признанной правовой базе", – сообщила пресс-служба МИД РФ.Также в министерстве состоялись развернутые консультации с специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Лаврова Михаилом Богдановым.