02.03 15:20 MIGnews.com

Беннетт: мы отрубим руки нашим врагам

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Армия обороны Израиля никогда не позволит врагам помешать повседневной жизни граждан страны.Такое заявление в понедельник, 2 марта, сделал министр обороны Нафтали Беннетт, комментируя обстрел со стороны сирийских боевиков."Даже в день выборов наши враги пытаются навредить нам. И в этот день, как и любой другой, мы отрубим руки наших врагов, не позволив мешать нашей повседневной жизни", – подчеркнул Беннетт.Отметим, ранее снайперы обстреляли с Голанских высот позиции Армии обороны Израиля. Бойцы ЦАХАЛ были вынуждены атаковать транспортное средство, из которого велся огонь.