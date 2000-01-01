Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Беннетт: мы отрубим руки нашим врагам | Фото: AFP02.03 15:20   MIGnews.com

Беннетт: мы отрубим руки нашим врагам

Армия обороны Израиля никогда не позволит врагам помешать повседневной жизни граждан страны.

Такое заявление в понедельник, 2 марта, сделал министр обороны Нафтали Беннетт, комментируя обстрел со стороны сирийских боевиков.

"Даже в день выборов наши враги пытаются навредить нам. И в этот день, как и любой другой, мы отрубим руки наших врагов, не позволив мешать нашей повседневной жизни", – подчеркнул Беннетт.

Отметим, ранее снайперы обстреляли с Голанских высот позиции Армии обороны Израиля. Бойцы ЦАХАЛ были вынуждены атаковать транспортное средство, из которого велся огонь.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:38
Выборы: 1630 граждан проголосовали на карантине
14:59
Египту нужен арабский фронт безопасности против Турции
14:17
Члена ЦИК обвинили в фальсификациях в пользу "Ликуда"
13:58
На 12:00 в Израиле проголосовали 27,6% избирателей
13:56
Турция ожидает от НАТО конкретной поддержки.
13:35
В Ираке снова обстреляли посольство США
13:29
Неизвестный снайпер обстрелял ЦАХАЛ с Голанских высот
13:14
Нетаниягу: без паники, не верьте фейкам – идите голосовать
12:53
Представители ХАМАС отправились в Россию
12:32
Один из близких к Хаменеи чиновников умер от коронавируса
12:11
Ривлин: стыдно перед согражданами, мы такого не заслужили
11:50
Кац: Израилю нужны "Ликуд" и Биби, а не Ганц и Тиби
11:29
Катастрофа МАУ: консультации отложили из-за коронавируса
11:08
Израильтян массово зовут голосовать: иначе снова выборы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus