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02.03 09:36   MIGnews.com

В ХАМАСе заявили о возможном слиянии с Дахланом

Делегация ХАМАС, вернувшаяся вчера в сектор Газы, встречалась в Каире с представителями Мухаммада Дахлана.

Об этом в пятницу. 2 марта сообщает портал i24.tv.

"ХАМАС не исключает возможности создания правительства "национального единства" с участием Мухаммада Дахлана, главным соперником Махмуда Аббаса", - цитирует издание высокопоставленный источник в руководстве ХАМАС.

По данным издания, члены делегации, которую возглавлял Исмаил Ханийя, также встретились с представителями египетского правительства. На переговорах обсуждались отношения с ФАТХ, а также гуманитарный кризис в секторе Газе.

Вернувшись в Газу, Исмаил Ханийя объявил, что переговоры в Египте прошли успешно.
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