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02.03 08:49   MIGnews.com

Парижский пригород передумал признавать Палестину

После недавнего скандального признания государственности и независимости Палестинской автономии мэрия городка Женевилье, расположенного в окрестностях Парижа, отменила свое решение под давлением Пьера Субеле, главы департамента О-де-Сен, куда входит этот пригород.

Напомним, мэр города Патрик Леклерк, член Коммунистической партии Франции, который 21 января издал соответствующий документ и разослал его другим градоначальникам, 14 февраля аннулировал "признание", о чем сообщается на официальном сайте Национального бюро по борьбе с аантисемитизмом (BNVCA).

В своем сообщении Леклерк объяснил признание несуществующего государства "Палестина" стремлением повлиять на позицию правительства Франции. По его словам, Париж считает, что этому признанию должно предшествовать подписание соглашения между палестинцами и Израилем.

"МИД Франции под руководством Лорана Фабьюса намеревался к концу 2016 года признать Палестину с целью возродить мирный процесс, однако сделано это не было. Президент Макрон отказался следовать этим курсом, но тысячи местных правительств Франции издали такие указы – с той же целью", – говорится в письме мэра Женевилье.
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