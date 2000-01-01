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Силы ЦАХАЛа арестовали троих палестинцев | Фото:02.03 11:34   MIGnews.com

Силы ЦАХАЛа арестовали троих палестинцев

Минувшей ночью израильские военные задержали троих подозреваемых в террористической деятельности в ходе операций в Азуне (восточнее Калькилии) и в Хизмэ (к северу от Иерусалима).

Об этом в пятницу, 2 марта сообщает палестинское агентство Safa.

По данным издания, операции израильских военных также проводились в Дженине.

Все арестованные доставлены в ШАБАК для проведения следствия.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока информации по этому поводу не публикует.
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