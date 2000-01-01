02.03 06:56 MIGnews.com

ВВС Израиля нанесли удар по Газе в ответ на ракетный обстрел

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Минувшей ночью на территории регионального совета Хоф Ашкелон взорвалась ракета, выпущенная из Газы.Ракета взорвалась на открытой местности, не причинив вреда. В момент обстрела система предупреждения о ракетных обстрелах Цева Адом не была активирована.Речь идет о втором ракетном обстреле Израиля за неделю и пятом за месяц.В ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в районе лагеря беженцев Нусейрит.