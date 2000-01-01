Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












02.03 06:56   MIGnews.com

ВВС Израиля нанесли удар по Газе в ответ на ракетный обстрел

Минувшей ночью на территории регионального совета Хоф Ашкелон взорвалась ракета, выпущенная из Газы.

Ракета взорвалась на открытой местности, не причинив вреда. В момент обстрела система предупреждения о ракетных обстрелах Цева Адом не была активирована.

Речь идет о втором ракетном обстреле Израиля за неделю и пятом за месяц.

В ответ на ракетный обстрел ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в районе лагеря беженцев Нусейрит.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:33
Путин: в России нет господдержки допинга
05:33
РФ и Франция обсудили возобновление военного сотрудничества
04:53
"Злобный пес" покорил сердца интернет-пользователей  
03:17
Жену Трампа осудили за слишком дорогой и гламурный наряд
02:27
Ученые: алкоголь укрепляет семьи
01:23
Шеф-повар Елизаветы II рассказал, что ест королева
00:29
В МГУ создали противоядие от химоружия и пестицидов
23:13
Иванка Трамп пришла в ярком платье на официальный прием
22:24
Ученые: соблюдение режима сна может продлить молодость
21:56
Опра Уинфри собирается стать президентом США
21:37
Управления регистрации автотранспорта приостановят работу
21:35
РФ атаковала поддерживаемых США сирийских ополченцев
21:29
США и Турция обсудят совместное освобождение Ракки
20:55
Яир Лапид: мы теряем молодое поколение евреев Диаспоры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus