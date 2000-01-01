Ответ ХАМАСа на обстрел Израиля: арест 550 салафитов
Арабская пресса сообщает о том, что ХАМАС решил не оставлять без внимания провокации Израиля сторонниками "Исламского государства" в секторе Газа, арестовав более пяти сотен из них. Об этом сообщает портал NRG со ссылкой на арабское издание "Ашарк аль-Авсат".
Задержанных обвинили в совершении последних ракетных обстрелов израильской территории из анклава и попытке "спровоцировать новый конфликт с Израилем".
Напомним, что недавно ХАМАС начал серию военных трибуналов, на которых предстали 13 палестинцев, арестованных за поддержку ISIS. А в ближайшие недели военные трибуналы ждут еще около семи сотен других палестинцев. При этом ни один из обвиненных не принадлежит к самому ХАМАСу или силам безопасности ПА.