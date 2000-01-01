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Аббас отказался от США и ищет поддержки у России 02.02 09:45   MIGnews.com

Аббас отказался от США и ищет поддержки у России

После того, как Палестинская администрация сделала заявление о том, что Соединённые Штаты больше не имеют права выступать в качестве "честного и нейтрального посредника" на любом мирном процессе с Израилем, к решению конфликта на Ближнем Востоке пытаются привлечь Россию.

12-го февраля председатель ПА Махмуд Аббас встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Палестинский лидер намерен рассказать Путину о том, что палестинцы больше не верят в то, что администрация Трампа способна сыграть "конструктивную" или "позитивную" роль в переговорах по достижению мира с Израилем. Кроме того, Аббас также заинтересован в том, чтобы добиться более активного участия Европы в мирном процессе.

Отношения между ПА и администрацией американского президента ухудшились после того, как в декабре 2017 года США признали Иерусалим столицей Израиля. Угрозы со стороны Соединённых Штатов о том, чтобы сократить средства, которые поступают в Агентство Организации Объединённых наций для оказания помощи палестинским беженцам ещё сильнее усугубили напряжённость между ПА и администрацией Трампа.

"Мы надеемся, что Россия и ЕС сделают этот шаг для того, чтобы заполнить пустоту", - заявил представитель ПА.

"Мы считаем, что эти страны должны и могут играть более значимую роль в любом мирном процессе по причине того, что США настроены враждебно и ведут соответствующую политику в отношении палестинцев", - добавил он.

Аббас утверждает, что ПА заинтересована в развитии и укреплении своих отношений с Россией, и предстоящий визит в Сочи является тому подтверждением.
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