02.02 07:36 MIGnews.com
ЦАХАЛ атаковал на границе с Газой
Минувшей ночью из Газы была выпущена ракета по израильской территории.
Сирены ракетной тревоги не сработали. Ракета взорвалась в открытой местности.
ЦАХАЛ ответил на обстрел воздушным ударом по наблюдательному посту ХАМАСа в северной части Газы.
ЦАХАЛ ищет остатки взорвавшейся ракеты на территории регионального совета Хоф Ашкелон.
За несколько часов до этого ЦАХАЛ задержал на границе с Газой четырех инфильтрантов. У одного из них обнаружены два ножа и граната. Задержанные переданы для следствия ШАБАКу.
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