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ЦАХАЛ атаковал на границе с Газой 02.02 07:36   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал на границе с Газой

Минувшей ночью из Газы была выпущена ракета по израильской территории.

Сирены ракетной тревоги не сработали. Ракета взорвалась в открытой местности.

ЦАХАЛ ответил на обстрел воздушным ударом по наблюдательному посту ХАМАСа в северной части Газы.

ЦАХАЛ ищет остатки взорвавшейся ракеты на территории регионального совета Хоф Ашкелон.

За несколько часов до этого ЦАХАЛ задержал на границе с Газой четырех инфильтрантов. У одного из них обнаружены два ножа и граната. Задержанные переданы для следствия ШАБАКу.
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