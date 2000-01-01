02.02 07:36 MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал на границе с Газой

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Минувшей ночью из Газы была выпущена ракета по израильской территории.Сирены ракетной тревоги не сработали. Ракета взорвалась в открытой местности.ЦАХАЛ ответил на обстрел воздушным ударом по наблюдательному посту ХАМАСа в северной части Газы.ЦАХАЛ ищет остатки взорвавшейся ракеты на территории регионального совета Хоф Ашкелон.За несколько часов до этого ЦАХАЛ задержал на границе с Газой четырех инфильтрантов. У одного из них обнаружены два ножа и граната. Задержанные переданы для следствия ШАБАКу.