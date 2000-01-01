02.02 18:36 MIGnews.com

США – ПА: иски против Израиля - серьезные последствия

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти Соединенных Штатов Америки предупредили палестинских лидеров о серьезных последствиях в случае возбуждения дел против Израиля в международных судах. Также американское правительство подчеркнуло, что соответственные меры будут приняты и против Палестинской автономии.Об этом пишет издание Haaretz.Палестинская сторона заявила, что в случае преследования Израиля судом, администрация США во главе с Дональдом Трампом примет суровые меры, такие как: закрытие офиса Организации освобождения Палестины, который находится в Вашингтоне. Также Штаты могут положить конец экономической помощи палестинцам."Несмотря на принятую резолюцию СБ ООН, осуждающую израильскую поселенческую деятельность, палестинские лидеры намерены с помощью судового разбирательства прекратить строительство поселений в Иудее и Самарии", - цитирует Haaretz слова палестинского источника.Однако Вашингтон дал ясно понять, что на любой такой шаг палестинцев против Израиля, администрация отреагирует незамедлительно. По словам самого источника, США также предупредили, что могут вновь внести ООП в список террористических организаций."Политика Нетаниягу, в том числе и новое строительство тысяч единиц жилья и молчание Вашингтона на это, означает уничтожение любой возможности будущего дипломатического решения в двухстороннем конфликте", - добавил источник.Отметим, что газета утверждает, что сообщение от администрации Трампа было получено через американское консульство, а не через Белый дом или Госдепартамент.