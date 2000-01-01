03.02 22:12 MIGnews.com

Россия и палестинцы. Новые планы

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Сразу после окончания “Парижской мирной конференции”, в Москве, в здании Министерства иностранных дел состоялась встреча главы МИДа России Сергея Лаврова с многочисленными представителями различных палестинских террористических группировок. В том числе — ООП, ФАТХа, ХАМАСа, “Исламского Джихада”, Народного Фронта Освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП).Кремль сообщил, что “представители руководства ФАТХа и ХАМАСа... подтвердили настрой своих движений и других участников встречи... на скорейшее преодоление внутри палестинского раскола”.Сообщается также, что 15-17 января в Институте востоковедения Российской академии наук прошли “неформальные межпалестинские переговоры по восстановлению национального единства”.Кстати, в СМИ почти не упоминается факт, что Россия, как представители нового президента США, Израиль и палестинцы — не участвовала в “Парижском саммите по Ближнему Востоку”. И это неучастие, думается — не случайно.Очевидно, что роль рядового спонсора давно зашедшего в тупик “мирного процесса” Россию более не устраивает. Россия отныне желает быть во главе процесса, и намерена серьезно изменить, если не его содержание, то — формат.Содержание процесса при этом было и остается прежним: ”поджаривание” Израиля на медленном огне террора, и если понадобится — есть “опция” окончательного решения израильского вопроса. Желательно — руками палестинцев.С этой точки зрения, особого внимания заслуживает тот факт, что, согласно официальной версии Кремля, цель встречи отборных бандитов ПА с главой российского МИДа — серьезная попытка собрать, наконец, воедино все силы “палестинского сопротивления” — на базе воссоздания “единой Палестины”, распавшейся в 2007 году, после переворота ХАМАСа в Газе. Именно эта “заветная мечта” явно движет Лавровым, и достижение этой цели прямо указано им в качестве главной задачи “Московского террористического саммита”.Все говорит о том, что приглашение почти всех главарей террористических группировок ПА в Кремль — прямое следствие избрания Трампа и начала новой политики США в ближневосточном регионе.Возникает впечатление, что Лавров готовит почву для некоего альтернативного “ближневосточного плана”, для начала, предъявив новому президенту США объединенную Палестинскую автономию с “единым” руководством.В случае, если России удастся преподнести новому хозяину Белого дома этот “подарок” — единое политическое пространство на всей территории ПА — можно будет пойти дальше и предложить США некий глобальный план разделения сфер влияния, при котором Трамп, в частности, мог бы опекать Израиль, которому он столь симпатизирует, ну а Россия — милых ее сердцу арабов “Палестины".Таким образом, Россия предложила бы США новый формат регионального патронажа: Россия и США, контролируемый США Израиль и контролируемые Россией палестинцы.Глядя на усилия г-на Лаврова, особенно ясно понимаешь, насколько работа министра иностранных дел такой страны, как Россия, может быть иногда унылой и заведомо бессмысленной. Ибо каждому нормальному человеку, мало-мальски знакомому с предыдущими бесконечными попытками все тех же российских политиков и дипломатов “помирить” ФАТХ и ХАМАС, а также — другие палестинские бандитские шайки, заставить их объединиться, перестать грызться между собой и выступить, наконец, единым фронтом, в первую очередь, против Израиля — ясно, что они, подобные попытки, неизменно терпели крах. Вот и на сей раз г-н Лавров, судя по всему, вряд ли сможет объединить палестинские бандитские группировки — по всем мыслимым причинам, которые только можно себе представить.Прежде всего, потому, что палестинцы, так же как и другие арабы — эти извечные жители пустыни — никогда ни с кем не объединяются, кроме как в семейные хамулы, то есть — кланы.Во вторых, потому, что разномастным бандам ПА не позволят объединиться огромные деньги (точнее — не прекращающаяся яростная грызня за них). Речь идет об огромных денежных потоках, направляемых в ПА заботливой рукой различных “доброжелателей” Израиля, начиная с ЕС, арабских стран и заканчивая… самим Израилем, до сих пор играющим в позорную игру “Жалеем своих палачей”.В третьих, из-за ни на минуту не затихающего, но лишь набирающего силу в ПА, как и во всем остальном мусульманском мире — жестокого противоборства между суннитами и шиитами. Более того, каждое из этих направлений имеет еще и свои “поднаправления”, такие как ваххабиты, салафиты и т.д. Можно сказать, что в ПА, а также среди т.н. “палестинцев Израиля”, действует целая террористическая “таблица Менделеева” (которая, как известно, сегодня насчитывает более 100 периодических элементов).Вся эта смертельно враждующая изнутри, озверевшая масса — никогда и ни при каких обстоятельствах не захочет и не сможет изменить свою природу, и не станет (даже на сколь-нибудь минимально приемлемый срок) — “единой”. И предъявить “другу Дональду” кремлевским лидерам по-прежнему — будет нечего.К большому счастью для еврейских жителей Израиля.