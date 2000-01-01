02.02 12:28 MIGnews.com

Заключенные ХАМАСа атаковали охранников в израильской тюрьме

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Вечером 1 февраля два работника службы управления тюрем Израиля (ШАБАС) были ранены отвертками заключенными ХАМАСа в тюрьмах Нафха и Кециот.Телевидение ХАМАСа сообщает, что утром 2 февраля 30 заключенных ХАМАСа были увезены из тюрьмы Нафха израильским спецназом “в неизвестном направлении”.Телевидение ХАМАСа предупредило Израиль о “последствиях”, в случае, если заключенным будет причинен вред, и призвала другие палестинские фракции поддержать “интифаду” в тюрьме.ШАБАС заявил, что ХАМАС распространяет фальшивые слухи с целью подогреть ситуацию, и что после вчерашних нападений никаких инцидентов зарегистрировано не было.