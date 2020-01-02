02.01 16:13 MIGnews.com

Неподалеку от Иерусалима застрелили террориста

בהמשך לצומת הגוש קרדיט לעדכונים חמים pic.twitter.com/Jd8ILduc24 — שימי לוי (@z_uvx6) January 2, 2020

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Боец Армии обороны Израиля предотвратил террористический акт к югу от Иерусалима, застрелив араба, бросавшегося с ножом на людей на перекрестке Гуш-Эцион.Инцидент произошел днем в четверг, 2 января, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Согласно первой информации с места событий террориста успели ликвидировать еще до того, как кто-либо успел пострадать. На место происшествия были направлены дополнительные силы полиции, а также подразделения скорой помощи.Сообщается, что атаку пытался совершить арабский подросток, примерно 15-летнего возраста, приехавший к месту атаки на такси.Позже официальный представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что террориста успели нейтрализировать еще до того, как он успел кому-либо навредить.