Неподалеку от Иерусалима застрелили террориста

Боец Армии обороны Израиля предотвратил террористический акт к югу от Иерусалима, застрелив араба, бросавшегося с ножом на людей на перекрестке Гуш-Эцион.
Инцидент произошел днем в четверг, 2 января, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.
Согласно первой информации с места событий террориста успели ликвидировать еще до того, как кто-либо успел пострадать. На место происшествия были направлены дополнительные силы полиции, а также подразделения скорой помощи.
Сообщается, что атаку пытался совершить арабский подросток, примерно 15-летнего возраста, приехавший к месту атаки на такси.