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Полицейские застрелили террориста неподалеку от Иерусалима | Фото:02.01 16:13   MIGnews.com

Неподалеку от Иерусалима застрелили террориста

Боец Армии обороны Израиля предотвратил террористический акт к югу от Иерусалима, застрелив араба, бросавшегося с ножом на людей на перекрестке Гуш-Эцион.

Инцидент произошел днем в четверг, 2 января, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.

Согласно первой информации с места событий террориста успели ликвидировать еще до того, как кто-либо успел пострадать. На место происшествия были направлены дополнительные силы полиции, а также подразделения скорой помощи.



Сообщается, что атаку пытался совершить арабский подросток, примерно 15-летнего возраста, приехавший к месту атаки на такси.



Позже официальный представитель Армии обороны Израиля подтвердил, что террориста успели нейтрализировать еще до того, как он успел кому-либо навредить.


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