Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






`Исламское государство` угрожает убить Исмаила Ханийе 02.01 19:37   MIGnews.com

"Исламское государство" угрожает убить Исмаила Ханийе

Как уже сообщалось, в декабре глава администрации ХАМАСа в секторе Газа Исмаил Ханийе должен был вернуться в анклав после двухмесячного пребывания в Катаре. Но его возвращение уже во второй раз отложили и, как утверждает Breitbart, это было сделано из-за угрозы его жизни со стороны террористов "Исламского государства".

Ссылаясь на источники в ХАМАСе, издание пишет, что отношения между египетским отростком ISIS, группировкой "Вилайят Синай", и ХАМАСом достигли точки кипения на фоне облав на салафитов, организованных полицией секторе Газа.

Накануне назначенного возвращения Ханийе от "Вилайят Синай" в ХАМАС поступила конкретная угроза – если ХАМАС не отпустит заключенных в тюрьмы салафитов, ISIS убьет Ханийе.

Информацию о том, что возвращение Ханийе было перенесено, подтвердил и заместитель начальника политбюро ХАМАСа Абу Марзук. Он сказал, что Ханийе передумал возвращаться по соображениям безопасности на Синайском полуострове и что ХАМАС сотрудничает с Египтом над тем, чтобы обезопасить возвращение лидера палестинской группировки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:51
Мятеж в бразильской тюрьме: погибли 60 человек
19:47
Основные пункты пенсионной программы НДИ
19:10
В ФРГ допустили участие Асада в переходном процессе в Сирии
18:58
Суд Чехии не признал бросание яиц в президента преступлением
18:49
Эксперты назвали самого опасного врага Израиля
18:47
Обама рассказал, когда выступит с прощальной речью
18:05
Среди задержанных в Стамбуле нет самого стрелка
17:50
Власти Германии положительно оценили перемирие в Сирии
17:00
Ксения Светлова: Пенсионная реформа НДИ – позор, а не победа
16:42
Австралия не переместит посольство из Тель-Авива в Иерусалим
16:30
Тройной теракт в Багдаде: погибли более 40 человек
16:23
Яир Лапид: я призываю провести расследование без проволочек
16:01
21 жена Гоэля Рацона подала иск к государству Израиль
15:56
В Новый год Hollywood переделали на "святую марихуану"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus