"Исламское государство" угрожает убить Исмаила Ханийе
Как уже сообщалось, в декабре глава администрации ХАМАСа в секторе Газа Исмаил Ханийе должен был вернуться в анклав после двухмесячного пребывания в Катаре. Но его возвращение уже во второй раз отложили и, как утверждает Breitbart, это было сделано из-за угрозы его жизни со стороны террористов "Исламского государства".
Ссылаясь на источники в ХАМАСе, издание пишет, что отношения между египетским отростком ISIS, группировкой "Вилайят Синай", и ХАМАСом достигли точки кипения на фоне облав на салафитов, организованных полицией секторе Газа.
Накануне назначенного возвращения Ханийе от "Вилайят Синай" в ХАМАС поступила конкретная угроза – если ХАМАС не отпустит заключенных в тюрьмы салафитов, ISIS убьет Ханийе.
Информацию о том, что возвращение Ханийе было перенесено, подтвердил и заместитель начальника политбюро ХАМАСа Абу Марзук. Он сказал, что Ханийе передумал возвращаться по соображениям безопасности на Синайском полуострове и что ХАМАС сотрудничает с Египтом над тем, чтобы обезопасить возвращение лидера палестинской группировки.