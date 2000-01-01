02.01 18:49 MIGnews.com

Эксперты назвали самого опасного врага Израиля

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"Хизбалла" остается самой серьезной угрозой для Израиля, к такому выводу пришли в Институте исследований национальной безопасности (INSS). Доклад с результатами исследования был представлен директором INSS генерал-майором запаса Амосом Ядлиным президенту Государства Израиль Реувену Ривлину 2 января.В отчете института сказано, что угроза со стороны "Хизбаллы" подразумевает наличие у ливанских боевиков ракет любой дальности и точности поражения, оснащенных ракетами дронов и беспилотников-камикадзе, самых современных российских систем ПВО, а также наземных войск, натренированных покорять израильские города.Для снижения передачи террористической организации вооружений и, следовательно, снижения вероятности эскалации, INSS рекомендует улучшить сбор разведывательных данных.Несмотря на это, в перспективе куда более вероятным, чем война с "Хизбаллой" или Ираном, является конфликт с ХАМАСом, подчеркивается в докладе. Несмотря на то, что операция "Нерушимая Скала" сдержала палестинскую группировку, сейчас она продолжает наращивать свою мощь.Одной из причин возможной эскалации – в условиях незаинтересованности обеих сторон в новой войне – называется насилие на фоне глубочайшего социально-экономического кризиса в секторе Газа.Что же касается Ирана, то в Институте исследований национальной безопасности напоминают, что, хотя ядерное соглашение с мировыми державами действительно предоставило Израилю запас времени в краткосрочной перспективе, Тегеран продолжает укреплять свои обычные возможности. В средне- и долгосрочной перспективе Иран рискует стать куда опаснее, придя, наконец, к своей цели и пополнив клуб ядерных держав.В отчете называются три основные проблемы, с которыми Израиль столкнется в долгосрочной перспективе: враждебное государство с ядерным потенциалом, реальное создание в Израиле "одного государства для двух народов" и разруха международного статуса Израиля.Но генерал-майор Ядлин считает, что есть и условия, которые несколько отсрочат наступление этих проблем для Израиля – это правление нового президента США Дональда Трампа и общность стратегических интересов со странами Залива.