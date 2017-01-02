Израиль готовит превентивный удар по "Хизбалле"

Высокопоставленный израильский офицер дал интервью американскому порталу Defense News.
Офицер выразил “осторожный оптимизм” и надежду на то, что в новом году ЦАХАЛу не придется участвовать в крупных боевых операциях.
Офицер заявил: “В общем, вероятность войны в 2017 году низкая. Но я должен заметить, как сегодня начинаются войны: может быть ситуация, в которой обе стороны стремятся к войне, одна сторона стремится к войне , или обе стороны не хотят войны. Сегодня наиболее вероятна война, которой обе стороны не хотят, но из-за динамики эскалации, мы можем оказаться в ситуации войны”.
Поэтому, отметил собеседник портала, Израиль должен учитывать непредвиденные последствия своих акций в отношении соседей - “Хизбаллы” на севере, ХАМАСа в Газе и палестинской автономии на Западном берегу.
Офицер сказал: “Мы - сильнейшая сторона в этом регионе, и поэтому мы обязаны лучше просчитывать наши собственные шаги. Следует очень внимательно следить за динамикой эскалации”.
С точки зрения армии, наиболее вероятным источником нестабильности является Западный берег, война может вспыхнуть легче всего в случае конфликта с ХАМАСом, но главной угрозой и наиболее мощным соперником остается ливанская “Хизбалла”.
Относительно ситуации в Сирии офицер заявил, что Израиль более волнуют усиление Ирана и “Хизбаллы”: “Я верю в то, что у Израиля достаточно сил, чтобы разобраться с Башаром Асадом. Наша проблема - нарастающая уверенность в себе “Хизбаллы” и Ирана после того, как великие державы ушли или сократили свое присутствие...и у этой истории не будет хорошего конца”.
По оценкам ЦАХАЛа, в Сирии сегодня находится до 8 тысяч боевиков “Хизбаллы”. С момента начала войны “Хизбалла” потеряла убитыми 1700 и ранеными около 6 тысяч человек. Несмотря на то, что “Хизбалла” вкладывает “непомерные усилия” в Сирию, она также продолжает наращивать свой ракетный арсенал и потенциал для будущей войны с Израилем.
Это увеличивает вероятность войны и нанесения Израилем превентивного удара. Офицер заявил: “Они не остановились ни на один день в наращивании сил против Израиля...и мы не станем ждать первого дня войны. Если вы пропускаете такое количество оружия в Ливан, вы подталкиваете регион к войне. Лидер “Хизбаллы” Хассан Насралла чуть ли не каждую неделю говорит о том, как он завоюет Израиль. И если он говорит так каждую неделю, чего еще ждать? Зачем создавать ему это ощущение того, что он достаточно силен?”
В Израиле готовятся к подобному превентивному удару, и, возможно, основной его характеристикой станут не бомбардировки ВВС, но массированный удар высокоточными ракетами “земля-земля”. В сухопутных силах, возможно, будут созданы маневренные ракетные дивизионы, оснащенные ракетами с дальностью действия 200-300 км - чего у ЦАХАЛя до сего дня не было. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Ответ "Хизбалле": Израиль приобретет сотни ракет "земля -земля".