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Египет пропустил в Газу более 100 тысяч тонн цемента 02.01 14:12   MIGnews.com

Египет пропустил в Газу более 100 тысяч тонн цемента

По сообщению радио Решет Бет, за последние два года египетские власти пропустили в Газу более 100 тысяч тонн цемента и десятки тысяч тонн арматуры и металлоизделий.

После окончания операции “Нерушимая скала” Израиль создал совместный с ООН механизм надзора за тем, как распределяются ввезенные из Израиля в Газу строительные материалы - с тем, чтобы они не применялись в военных целях и для строительства террористических тоннелей. С египетской стороны границы подобного контроля не существует.

Большая часть строительных материалов из Египта ввезена в Газу за последние сто дней. Это является признаком явного потепления в отношениях между Египтом и ХАМАсом.

Высокопоставленный член террористического движения, Муса Абу Марзук на днях посетил Каир и встретился с главой египетской разведки. В интервью газете Al-Arabi al-Jadid Абу Марзук сообщил, что достигнута договоренность о визите в Каир в высокопоставленных деятелей ХАМАСа, в том числе, лидера движения в Газе, Исмаила Ханийе.
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