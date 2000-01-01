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Автономия пытается подмять под себя `зону С` 02.01 12:31   MIGnews.com

Автономия пытается подмять под себя "зону С"

Премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла дал большое новогоднее интервью газете Al-Quds. Хамдалла затронул в нем множество вопросов, но наиболее интересной частью являются его высказывания о необходимости расширения влияния автономии в так называемой “зоне С” (израильский военный и гражданский контроль) и в Восточном Иерусалиме.

Хамдалла еще раз подчеркнул, что целью правительства является “окончание оккупации и создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме”.

Высказывания Хамдаллы прозвучали на фоне призывов - не только со стороны правых партий, но и частично со стороны левых в Израиле аннексировать “зону С”, в которой сосредоточены основные поселенческие блоки. В зоне С проживает до 100 палестинцев, которые в случае аннексии получат права граждан или постоянных резидентов Израиля.

Хамдалла указал на то, что зона С представляет особый интерес для автономии - в ней сосредоточена большая часть ресурсов Западного берега. С целью укрепления палестинского контроля, правительство автономии разработало программы, согласно которым все нужды арабского населения в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры будут предоставляться ПА.

Хамдалла призвал палестинских и арабских инвесторов вкладывать деньги сельское хозяйство, промышленность и туризм в зоне С. Палестинским государственным органам даны распоряжения о разработке программы привлечения инвесторов.

Хамдалла пообещал “предоставить любые формы поддержки жителям зоны с тем, чтобы они могли противостоять намерениям оккупационного режима, стремящегося согнать население с его земли и конфисковать палестинские земли”.

Хамдалла подчеркнул, что особое внимание уделяется расширению влияния автономии в Иерусалиме. По его словам “восстановлены сотни домов в Старом Городе”, а лицам, “пострадавшим от оккупации” выплачены гранты в размере 3 тысяч долларов. Автономия также занимается активным восстановлением системы школ, государственных учреждений и больниц в Иерусалиме.

Хамдалла с горечью отметил, что Иерусалим является “не только палестинской, но и арабской, исламской ответственностью”, Палестинский премьер указал, что миллиард долларов, дважды обещанный на саммитах арабских государств для расширения палестинского присутствия в Иерусалиме, на счета автономии так и не поступил.
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