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Умер епископ-террорист, передававший Катюши ФАТХу 02.01 10:16   MIGnews.com

Умер епископ-террорист, передававший Катюши ФАТХу

В Риме в возрасте 94 лет скончался Илларион Капуччи, бывший патриарх греческой католической церкви в Иерусалиме и бывший архиепископ Кейсарии.

Капуччи, уроженец Алеппо, был ярым сторонником палестинских террористов. В 1974 году он был арестован израильской полицией в Восточном Иерусалиме за контрабанду оружия ФАТХу на Западном берегу.

Капуччи, пользуясь своим дипломатическим статусом, ввозил на Западный берег стрелковое оружие и ракеты “Катюша”.

Капуччи был приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время захвата заложников в Энтеббе в 1976 году террористы требовали его освобождения. В 1978, под давлением Ватикана, он был освобожден и отправлен в изгнание в Рим.

Капуччи дважды принимал участие в “флотилиях свободы” - в 2009 и в 2010 годах.
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