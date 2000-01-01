02.01 10:16 MIGnews.com

Умер епископ-террорист, передававший Катюши ФАТХу

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В Риме в возрасте 94 лет скончался Илларион Капуччи, бывший патриарх греческой католической церкви в Иерусалиме и бывший архиепископ Кейсарии.Капуччи, уроженец Алеппо, был ярым сторонником палестинских террористов. В 1974 году он был арестован израильской полицией в Восточном Иерусалиме за контрабанду оружия ФАТХу на Западном берегу.Капуччи, пользуясь своим дипломатическим статусом, ввозил на Западный берег стрелковое оружие и ракеты “Катюша”.Капуччи был приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время захвата заложников в Энтеббе в 1976 году террористы требовали его освобождения. В 1978, под давлением Ватикана, он был освобожден и отправлен в изгнание в Рим.Капуччи дважды принимал участие в “флотилиях свободы” - в 2009 и в 2010 годах.