01.12 18:06 MIGnews.com

Арабы готовили теракт в День независимости "во имя ISIS"

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В воскресенье, 1 декабря, двум палестинцам было предъявлено обвинение в планировании террористической атаки на израильских граждан во время предстоящего в апреле Дня независимости страны. Двое, 21-летний Ахмад Джаабис и 19-летний Базель Абидат, являются жителями района Иерусалима Джебель-Мукабер.Согласно обвинительному заключению, поданному иерусалимской прокуратурой, они заинтересовались террористической группой "Исламское государство"(IS) в 2016 году, изучали создание бомб и строительство ракет в Интернете и пытались присоединиться к филиалу организации на Синае в начале этого года. Абидат пытался попасть туда через Иорданию, но был остановлен пограничной полицией.Тем временем Джаабис собрал 2000 шекелей (576 долларов США) для группировки и отправил их террористам через неназванную третью сторону. В сентябре, когда их попытки присоединиться к IS на Синае не увенчались успехом, они решили устроить атаку непосредственно в Израиле.Среди вариантов, была массовая стрельба в популярных общественных местах в День независимости, таких как площадь Сафры в Иерусалиме, либо менее людные места, в случае, если бы им не удалось достать огнестрельное оружие. Они также обсуждали атаку на военную базу в долине реки Иордан.Атаки планировались для "убийства как можно большего числа евреев во имя Даеша (IS)". Их обоих обвинят в членстве в террористической организации и планировании террористических атак.