01.12 13:33 MIGnews.com

Ретивые сторонники Палестины не могут показать ее на карте

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Профессор Рон Хасснер из Центра Изучения Израиля Хелен Диллер провел опрос среди 230 студентов Университета Беркли в Калифорнии.Хасснер попросил студентов ответить на вопросы по 18 темам, включая ирано-американские отношения, гражданскую войну в Йемене, точечные ликвидации террористов дронами и т.п. Студентов просили ответить по пятибалльной шкале - от 1 (мне это не интересно) до 5 (меня это глубоко волнует).100 студентов - 43% опрошенных выразили самую живую заинтересованность к проблеме израильского контроля над палестинскими территориями. Одновременно, они проявляют куда меньший интерес к другим случаям оккупации на Ближнем Востоке, к борьбе курдов за независимость или к гражданской войне в Западной Сахаре или турецкой оккупации Северного Кипра.Так, из ста человек, живо интересующихся проблемами “оккупированной Палестины” лишь 10 интересуются движением за независимость Сахрауи в Западной Сахаре. Только шесть интересуются всеми ближневосточными освободительными движениями.Выраженный уровень интереса студентов к палестинскому вопросу также никак не коррелирует с их пониманием проблемы. 84% “горячо интересующихся” судьбой палестинцев не смогли назвать десятилетие, в которое были оккупированы палестинские территории. 75% “горячо сочувствующих палестинцам” не смогли показать палестинские территории на карте.Профессор Хасснер пишет: “25% этих студентов указали как на “палестинские” на территории к западу от Ливана - посреди Средиземного моря”.Хасснер также указал на то, что те, кто сигнализирует наибольший уровень интереса к палестинской проблеме хуже о ней проинформирован чем те, кто сообщает об “умеренном” уровне интереса. Последняя категория “скорее готова признать пробелы в знаниях и потому реже придерживается ошибочных представлений”.Тот же паттерн ответов касался палестино-израильского конфликта: Только 16% студентов, которых “глубоко волнует” палестинская проблема смогли правильно назвать декаду, в которую произошла Шестидневная Война, и только 17% угадали, что население Израиля - между 8 и 12 миллионами человек. Другие предлагали догадки в разбросе от 100 тысяч до 150 миллионов человек”.Хасснер указал на то, что “образование и умеренность в оценках идут рука об руку”: Вопросы, на которые студенты ответили наиболее точно касались турции, Саудовской Аравии и Марокко, все - страны, к которым они проявляют умеренный интерес. Если дезинформация является и причиной и следствием политических страстей, то наилучшим противоядием представляется нечто им противоположное”.