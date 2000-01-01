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Нетаниягу не рассчитывает на помощь США в войне с Ираном | Фото:01.11 07:33   MIGnews.com

Нетаниягу не рассчитывает на помощь США в войне с Ираном

Об этом в четверг, 31 октября, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с группой министров, сообщает The Times of Israel.

Кроме того, Нетаниягу также впервые намекнул на беспокойство в связи с нерешительностью Вашингтона, повторив тем самым заявления официальных лиц, высказывающихся о растущей наглости руководства Ирана.

"Наглость Ирана в регионе возрастает. Мало того, отсутствия ответа только провоцируют его", - сказал он.


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