01.11 07:33 MIGnews.com
Нетаниягу не рассчитывает на помощь США в войне с Ираном
Об этом в четверг, 31 октября, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с группой министров, сообщает The Times of Israel.
Кроме того, Нетаниягу также впервые намекнул на беспокойство в связи с нерешительностью Вашингтона, повторив тем самым заявления официальных лиц, высказывающихся о растущей наглости руководства Ирана.
"Наглость Ирана в регионе возрастает. Мало того, отсутствия ответа только провоцируют его", - сказал он.
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